Altının Gram Fiyatı Düşüşle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altının Gram Fiyatı Düşüşle Başladı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 731 liradan işlem görüyor. Dün, 2 bin 752 lirayı test eden altının gram fiyatı, bu seviyelerde yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 2 bin 735 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 azalışla 2 bin 731 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 570 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 208 liradan satılıyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ve günü 2,512 dolardan kapatan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,30 azalışla 2 bin 505 dolardan işlem görüyor.

22.08.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 731 liradan işlem görüyor.

Dün, 2 bin 752 lirayı test eden altının gram fiyatı, bu seviyelerde yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 2 bin 735 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 azalışla 2 bin 731 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 570 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 208 liradan satılıyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ve günü 2,512 dolardan kapatan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,30 azalışla 2 bin 505 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik devam ediyor.

Fed'in dün yayınladığı toplantı tutanakları, yetkililerin büyük çoğunluğunun, verilerin beklendiği gibi gelmeye devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını düşündüğünü ortaya koydu.

Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığı, Mart 2024'e kadar olan 12 aylık döneme ait tarım dışı istidam verilerini revize etti. Revizyona göre, ABD'de istihdam, söz konusu dönemde daha önce açıklanandan 818 bin daha az arttı.

Analistler, aşağı yönlü revizyonun işgücü piyasasının başlangıçta düşünülenden çok daha erken yumuşamaya başladığını gösterdiğini belirterek Fed'in gelecek ay faiz oranlarını düşürmesi yönündeki beklentilerin arttığını ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağı yönündeki öngörüler yüzde 85 seviyesine çıktı.

Analistler, bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının yanı sıra yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 550 seviyesinin direnç, 2 bin 450 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının Gram Fiyatı Düşüşle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Boğaz’da bu inşaata kim izin verdi Birileri Vaniköy sırtlarında ormanı talan ediyor Boğaz'da bu inşaata kim izin verdi? Birileri Vaniköy sırtlarında ormanı talan ediyor
10:53 Pompada fiyatlar yine değişiyor Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
17:21 Her geçen saniye abone yağıyor Cristiano Ronaldo, kendi YouTube kanalını açtı Her geçen saniye abone yağıyor! Cristiano Ronaldo, kendi YouTube kanalını açtı
17:17 Türkiye tarihinde bir ilk Kabine toplantısı Ahlat’ta yapılacak Türkiye tarihinde bir ilk! Kabine toplantısı Ahlat'ta yapılacak
16:51 Şenol Güneş detayı çok konuşulur Lugano’dan Beşiktaş maçı öncesinde olay paylaşım Şenol Güneş detayı çok konuşulur! Lugano'dan Beşiktaş maçı öncesinde olay paylaşım
16:28 Tayland’da bir adam, tuvalette büyük bir piton tarafından ısırıldı Tayland'da bir adam, tuvalette büyük bir piton tarafından ısırıldı
16:19 Taraftarı sıkıntı bastı Rodrigo Becao’nın talipleri artıyor Taraftarı sıkıntı bastı! Rodrigo Becao'nın talipleri artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 12:55:03. #1.13#
SON DAKİKA: Altının Gram Fiyatı Düşüşle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement