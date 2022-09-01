Bu kan grubuna sahip olanlar tehlike altında! Kalp krizi riski bile 5 kat daha fazla

Para piyasalarında ABD Merkez Bankası ( Fed ) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantıda 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların güçlenmeyi sürdürdüğünü belirten analistler, bugün açıklanacak makroekonomik verilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi. Analistler, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Altında düşüş sürüyor! Gram altın 994 liradan alıcı buluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.