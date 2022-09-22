Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor

22.09.2022 10:58

Dün günü 986 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, bugün 980 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.610 lira, Cumhuriyet altını da 6.560 liradan satılıyor.

Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 986 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYETTE SON DURUM

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 980 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.610 lira, Cumhuriyet altını da 6.560 liradan satılıyor.

PUTİN'İN AÇIKLAMALARI ETKİLEDİ

Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım kararına karşın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya- Ukrayna savaşına dair gerilimi yükseltecek açıklamaları sonrası yükselen altının ons fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla günü 1.674 dolardan tamamladı. Ons altın, şu dakikalarda ise önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 1.660 dolardan işlem görüyor.
Analistler, Fed'in dün federal fonlama oranını beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,00-3,25 bandına çıkarması ve agresif adımların gelecek dönemde de devam edeceği sinyali vermesinin ardından doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmaya devam ettiğini söyledi.
Bugün yatırımcıların İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) toplantısından çıkacak kararlara odaklandığını aktaran analistler, yurt içinde ise gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini kaydetti.
Analistler, veri gündeminde yurt dışında ABD'de ikinci çeyrek cari işlemler dengesinin ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.620 doların destek, 1.690 ve 1720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

FAİZ KARARI BEKLENİYOR

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, TCMB'nin politika faizini yüzde 13'te sabit bırakmasını bekliyor. Öte yandan ankete katılan 29 ekonomistten 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i de 50 baz puanlık indirim öngörüyor.

BoE'nin ise politika faizini 50 baz puanlık artırımla yüzde 2,25'e yükseltmesi beklenirken, 75 baz puanlık artırım ihtimali de göz ardı edilmiyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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