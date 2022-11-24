Altının gramı 1052 liradan satılırken cumhuriyet altını ise 7 bin lirayı gördü - Son Dakika
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Altının gramı 1052 liradan satılırken cumhuriyet altını ise 7 bin lirayı gördü

24.11.2022 12:54

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 1.052 lira seviyesinden satılıyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1725 lira, cumhuriyet altını da 7 bin liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1.052 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1725 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.756 dolardan işlem görüyor.

ONS FİYATININ ARTMASININ NEDENİ

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın dün yayımlanan toplantı tutanaklarındaki ultra şahin duruşun yumuşayabileceğine yönelik vurgulamaların uluslararası piyasada doları baskılarken, altının ons fiyatının yükselmesine neden olduğunu bildirdi.

50 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında 50 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 75 baz puan faiz artırım ihtimali oldukça zayıflamış görünüyor. Fed'in şubat toplantısında ise 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler ise yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINDA

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve Almanya'da İfo endekslerinin takip edileceğini belirterek, ABD'de ise piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını kaydetti.

BEKLENTİLER

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler TCMB'nin faiz indirimlerine devam edeceğini öngörüyor. Ekonomistlerin çoğunluğu politika faizinin 150 baz puan düşürülerek yüzde 9'a çekileceğini tahmin ediyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gramı 1052 liradan satılırken cumhuriyet altını ise 7 bin lirayı gördü - Son Dakika

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