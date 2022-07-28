Altının gram fiyatı 1.004 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 1.004 lira seviyesinden işlem görüyor

28.07.2022 10:29
Altının gram fiyatı 1.004 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.003,7 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.003,7 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,16 artışla 997,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.003,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.648 lira, Cumhuriyet altını da 6.732 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,98 artışla 1.734 dolardan günü tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,6 yükselişle 1.744 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajının altına olan talebi artırdığını söyledi.

Fed Başkanı Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda ABD ekonomisinin henüz resesyonda olduğunu düşünmediğini belirterek, faiz artışlarının bir noktada yavaşlaması gerektiğini ancak bu duruma gelecek veriler ışığında karar vereceklerini dile getirdi.

Yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının yatırımcıların odağında yer aldığını kaydeden analistler, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.770 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.004 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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