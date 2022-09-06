Gram altın güne yükselişle başladı: 1.006 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altın güne yükselişle başladı: 1.006 lira seviyesinden işlem görüyor

06.09.2022 11:13

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasından sonra 1.006 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.609 lira, cumhuriyet altını da 6.731 liradan alıcı buluyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.007 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının üzerinde 1.006 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.609 lira, Cumhuriyet altını da 6.731 liradan satılıyor. Dün yüzde 0,1 azalışla günü 1.710,1 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.715,4 dolardan işlem görüyor. Analistler, dünya genelinde resesyon ve merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği endişelerinin sürdüğünü ancak Avrupa ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlar atacağını duyurmasının ardından altına olan talebin arttığını söyledi.

PİYASALARDA SON DURUM

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantılarında 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, bu hafta perşembe günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve ECB'nin faiz kararı sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi. Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gram altın güne yükselişle başladı: 1.006 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gram altın güne yükselişle başladı: 1.006 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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