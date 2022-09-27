Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 972 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 972 lira seviyesinden işlem görüyor

27.09.2022 11:43

Güne yükselişle başlayan altın bugün sabah saatlerinde 972 lira seviyesinde işlem gördü. Altın fiyatlarının artmasına dolar endeksinin düşmesi etkili oldu.

Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1 azalışla 963 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 972 lira seviyesinde işlem görüyor.

ÖNDCEKİ KAPANIŞA GÖRE 0,9 ARTTI

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 972 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.600 lira, Cumhuriyet altını da 6.510 liradan satılıyor.

Dün, 1.621 dolarla Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından günü yüzde 1,3 düşüşle 1.623'ten tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 1.637 dolar seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİNİN DÜŞMESİ ALTINI DEĞERLENDİRDİ

Analistler, merkez bankalarının geçen hafta agresif bir şekilde faizleri artırması ve yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyali vermesinin ardından hızlı yükselen dolar endeksinin, bugün gerilediğini, bunun da altın başta olmak üzere emtia fiyatlarını desteklediğini söyledi. Piyasalarda artan oynaklık sonrası denge arayışının sürebileceğini belirten analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ile ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.620 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 972 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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