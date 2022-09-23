Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 987 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 987 lira seviyesinden işlem görüyor

23.09.2022 10:48
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 987 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 987 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.597 lira, cumhuriyet altını da 6.686 liradan satılıyor.

Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 985 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 987 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.1597 lira, Cumhuriyet altını da 6.686 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda ise önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.667 dolardan işlem görüyor. Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile resesyon endişelerinin derinleştiğini belirterek, doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazandığını söyledi.

PİYASALARDA SON DURUM

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın açılış konuşmasını yapacağı ve salgın sonrası ekonomiye geçiş temasıyla düzenlenecek "Fed Listens" etkinliğinin izleneceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.620 doların destek, 1.690 ve 1720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 987 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 987 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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