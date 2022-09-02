Güne yükselişle başlayan gram altın 997 liradan satılıyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan gram altın 997 liradan satılıyor

02.09.2022 10:21

Güne yükselişle başlayan gram altın 997 liradan satılırken aynı dakikalarda çeyrek altın 1.595 lira, cumhuriyet altını da 6.660 liradan işlem görüyor.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını kapsamında devreye alınan karantina tedbirleri ve küresel çapta açıklanan zayıf imalat sanayi verileri sonrası artan resesyon endişeleri ile dolar endeksi 110 sınırına kadar çıkarak Haziran 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

GRAM ALTIN 997 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Dolara olan talebin artması ile altının ons fiyatı dün 1.689 doların altına inerek 6 haftanın en düşük seviyesini görürken, bu paralelde altının gram fiyatı da günü yüzde 0,7 azalışla 993 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise güne yükselişle başlamasının ardından 997 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.595 lira, Cumhuriyet altını da 6.660 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 1.702 dolardan işlem görüyor. Analistler, enflasyonist endişeler nedeniyle merkez bankalarının atacağı agresif politika adımlarının, halihazırda yavaşlayan ekonomileri resesyona itebileceği beklentileri ile küresel çapta dolar talebinin arttığını belirterek, bu doğrultuda altın fiyatlarındaki baskının da sürdüğünü söyledi.

FED'İN 75 BAZ FAİZ ARTIRACAĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Hem ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hem de Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantılarında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimalinin arttığına işaret eden analistler, bugün ABD'nin istihdam raporunda yer alan verilerin fiyatlamaların şekillenmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

Piyasa beklentileri, tarım dışı istihdam artışının yavaşlayacağına, ancak işsizlik oranının yüzde 3,5'de sabit kalarak karışık sinyal vereceğine işaret ediyor. Analistler, bugün ayrıca ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) verilerinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.680 doların destek, 1.720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan gram altın 997 liradan satılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan gram altın 997 liradan satılıyor - Son Dakika
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