Altının gram fiyatı 1.007 lira seviyesinden işlem görüyor

Fed'in eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 70'e yükseldiğini aktaran analistler, dolar endeksinin, 109,5'le Haziran 2002'den bu yana en yüksek seviyesini gördüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

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