Altının gram fiyatı yükseldi! 1.001 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Altının gram fiyatı yükseldi! 1.001 lira seviyesinden alıcı buluyor

05.09.2022 10:46

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasından sonra 1001 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.622 lira, cumhuriyet altını da 6.784 liradan alıcı buluyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 1.002 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından önceki kapanışının hemen altında 1.001 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.622 lira, Cumhuriyet altını da 6.754 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.710 dolardan işlem görüyor. Analistler, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerine karşın Avrupa'daki enerji krizi ve Asya'daki jeopolitik gelişmelerle altının ons fiyatının yön arayışında olduğunu söyledi.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

Söz konusu gelişmeler doları diğer para birimlerine karşı desteklemeye devam ederken, dolar endeksi 20 yıl aradan sonra tekrar 110 seviyesinin üzerine çıktı. Para piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantıda 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, bu hafta perşembe günü ECB'nin faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların altının ons fiyatı üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

TÜRKİYE'DE ENFLASYON YÜZDE 80 OLDU

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,46, yıllık bazda ise yüzde 80,21 artarak beklentilerin altında kaldı. Analistler, günün geri kalanında Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

YORUMLAR
500
Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! 18,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! 18,22 seviyesinden işlem görüyor Küresel piyasalar yeni haftada ECB'ye odaklandı Küresel piyasalar yeni haftada ECB'ye odaklandı
Kaynak: AA

Merkez Bankası, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı yükseldi! 1.001 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:00 Bu sezon final yapacak Yasak Elma, ünlü oyuncu Bekir Aksoy'u kadrosuna kattı
10:52 Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi uygulaması 81 ilde hayata geçirildi: Hava kirliliğine sebebiyet veren araçlara 2 bin 815 lira ceza kesilecek
10:49 Medya patronu Acun Ilıcalı, torununun fotoğrafını paylaştı! Herkes aynı kişiye benzetti
10:46 Altının gram fiyatı yükseldi!1.001 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:39 Bir zamanların efsanesi Nokia yeniden zirveye oynuyor! ABD'de en güçlü 5 marka arasında gösterildi
10:42 Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! 18,22 seviyesinden işlem görüyor
10:13 Yaşlı adamı dolandıran zanlı pişkinlikte sınır tanımadı: Yakışıklı çıkart ha
10:52 İsrail'den "Türkiye ile anlaşmayı onayladık" açıklaması geldi! İşte sonraki aşama
10:03 TÜİK açıkladı: Yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesinde
10:01 Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Belçika
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 11:05:43. #1.12#
SON DAKİKA: Altının gram fiyatı yükseldi! 1.001 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement