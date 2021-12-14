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Altının gram fiyatı ne kadar oldu? - Son Dakika

Altının gram fiyatı ne kadar oldu?

14.12.2021 10:53

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 818 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.342 lira, cumhuriyet altını da 5.564 liradan alıcı buluyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 794,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 818 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.342 lira, cumhuriyet altını da 5.564 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa paralel 1.786 dolardan alıcı buluyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak para politikası kararları öncesinde altının ons fiyatının yatay bir seyir izlediğini bildirdi.

ONS ALTINDA 1.790 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Artan enflasyon tahminlerinin Fed'in şahin tutumunu devam ettirmesine neden olabileceği beklentileriyle küresel dolar talebinin arttığını dile getiren analistler, yurt içinde, dolar kurundaki artışa paralel altın fiyatlarındaki yükselişin ivme kazandığını kaydetti. Analistler, hafta boyunca, dünya genelinde gerçekleştirilecek merkez bankaları toplantılarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmayı sürdürdüğünü söyledi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 1.790 doların ise direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

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Altının gram fiyatı ne kadar oldu?

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı ne kadar oldu? - Son Dakika Ekonomi


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