Gram Altın fiyatı 1.242 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,31 azalışla 1.240 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazanarak başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 1.242 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.040 lira, Cumhuriyet altını da 8.250 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün 1.982 dolardan kapanmasının ardından bugün önceki kapanışın hemen üzerinde 1.983 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözlü yönlendirmelerin piyasaların odağından olduğunu belirterek, bu hafta açıklanacak veri takviminin de varlık fiyatlarında oynaklığı arttırabileceğini ifade etti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, buna karşın Banka'nın yıl sonuna kadar 2 kez faiz indirimine gidebileceğinin de beklentilerde yer aldığını kaydetti.

Analistler, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksinin piyasa beklentilerinin üstünde gelmesine karşın imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü ifade ederek, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamının ekonomideki gidişata ilişkin ipucu vermesi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi. Bugün Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı ile fabrika siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, 1.980 ve 1.970 doların destek, 1.990 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.