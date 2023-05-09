Gram altının adeti 1.269 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,25 artışla 1.268 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Altının gram fiyatı, güne değerlenerek başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.269 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.090 lira, Cumhuriyet altını da 8.440 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün 2.022 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 2.023 dolardan alıcı buluyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD'de devam eden borç krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklere işaret ederek, artan risk algısının "güvenli liman" olarak kabul edilen altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti. ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerde bulunduğunu belirten analistler, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee'nin "hazirandaki toplantıdan çıkacak faiz kararını değerlendirmek için henüz erken olmakla birlikte üretici fiyatlarının deflasyonist bir ortama girdiğini" söylediğini aktardı.

Analistler, söz konusu gelişmelerin tahvil piyasalarında satış baskısını desteklediğini ifade ederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik ihtimalin yüzde 15 seviyesine yükseldiğini vurguladı. Bugün Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve ABD'deki borç krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.020 ve 2.000 doların destek, 2.040 ve 2.070 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.