Altın haftaya yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - Son Dakika
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Altın haftaya yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Son Güncelleme: 14.08.2023 10:59

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.665 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.740 liradan, cumhuriyet altını 11.040 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1.653 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 1.665 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.740 liradan, cumhuriyet altını 11.040 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1.915 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Küresel piyasalar, dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon endişeleriyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Pasifik okyanusunun iki yakasında yer alan dünyanın en büyük ekonomileri ABD ve Çin'in ekonomik gidişatına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor. ABD'de açıklanan veriler dolayısıyla enflasyonla mücadelede ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir faiz artışına daha gidebileceği ihtimali bulunurken, Çin'deki deflasyonist süreçle birlikte gayrimenkul sektöründe büyük oyuncuların temerrüde düşme olasılığı risk algısının artmasına neden oluyor.

ONS ALTINDA 1.930 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.930 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın haftaya yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altın haftaya yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - Son Dakika
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