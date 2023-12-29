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Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - Son Dakika
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Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.970 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor.

29.12.2023 - 10:35,  Güncelleme: 10:37
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Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,39 düşüşle 1.955 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 1.970 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,4 değer kaybıyla 2 bin 74 dolar seviyesinde dengelendi.

PİYASALARDA OYNAKLIK YÜKSEK

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, yılın son işlem günü nedeniyle piyasalarda oynaklığın yüksek olduğunu söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 2 yıldır süregelen enflasyon mücadelesinin sonuna yaklaşıldığına işaret edilirken, dün ülkede açıklanan veriler de söz konusu fiyatlamaları destekledi.

İşsizlik maaşı başvurularındaki artış iş gücü piyasasındaki yumuşamaya işaret ederken analistler, söz konusu verinin Fed'in 2024'ün ilk çeyreğinde faiz indirimlerine başlayacağına dair artan beklentilerle uyumlu olduğunu aktardı.

ONS ALTINDA 2 BİN 100 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün veri gündeminin sakin odluğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 100 ve 2 bin 150 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 70 ve 2 bin 50 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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