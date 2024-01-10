Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1954 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,26 yükselişle 1952 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1954 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 270 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 330 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 2 bin 27 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, enflasyonun seyrine ilişkin soru işaretlerinin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadelede sona yaklaştığına yönelik beklentiler bir süredir varlık fiyatları üzerinde etkili olsa da geçen hafta Avrupa'da açıklanan veriler enflasyon endişelerinin yeniden güç kazanmasına neden oldu.

Aralıkta, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine martta başlayacağına yönelik öngörüler oldukça güçlense de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde faiz indirim ihtimali sınırlı şekilde gerileyerek yüzde 67 seviyesine indi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktardı.