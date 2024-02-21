Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı

Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 20 lira seviyesinden işlem görüyor. Altının ons fiyatındaki artışa paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, dün yüzde 0,52 yükselişle 2 bin 11 liradan tamamladı. Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,4 artarak 2 bin 20 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 380 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 770 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 30 dolardan alıcı buluyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine geç başlayacağı beklentilerinin altın fiyatlarını etkileyebileceğini belirtiyor.

21.02.2024 10:49  Güncelleme: 11:06
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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 20 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,52 yükselişle 2 bin 11 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,4 artarak 2 bin 20 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 380 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 770 liradan satılıyor

Yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 30 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine geç başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlü duruşunu korumaya devam ettiğini belirterek, bugün yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklardan alınacak sinyallerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Tutanaklar öncesinde, para piyasalarında Fed'in martta politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 37 ve haziranda yüzde 78 ile fiyatlanıyor.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı - Son Dakika

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