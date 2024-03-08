Altın fiyatları ne kadar?

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanarak günü 2 bin 209 liradan tamamlayan gram altın,
yeni güne de yükselişle başlayarak saat 10.45 itibarıyla 2 bin 219 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 3 bin 720 liradan, Cumhuriyet altını ise 15 bin 120 liradan satılıyor.
Analistler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, para politikasını gevşetmek için gereken güvenden "uzak olmadıklarını" söylemesinin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu ifade ederek bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.
Powell'ın "güvercin" sözle yönlendirmelerinin altına olan talebi desteklediğini aktaran analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin iş gücü piyasasının gidişatına dair sinyaller verebileceğini ve bu durumun Fed'in ilerleyen dönemlerde atacağı adımlar üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 25 ve haziranda yüzde 75'e çıktı.
Analistler, yurt içinde uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirerek, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini dile getirdi.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 180 ve 2 bin 200 doların direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 2 bin 150 ve 2 bin 130 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.
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Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği hizmet binasında düzenlenen toplantıda, Kooperatifler Kanunu'nda yapılan değişiklikler ve Kooperatif Bilgi Sistemi'ndeki yenilikler hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantıya Samsun, Amasya, Ordu ve Sinop'tan gelen katılımcılar da katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı'nın temelini attıklarını ve hızlı tren ağını Karadeniz'e ulaştıracak projelere başladıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, projenin şehir içi trafiği rahatlatacağını ve yıllık 330 milyon lira tasarruf sağlayacağını belirtti.
Burhaniye ilçesinde gübre ve mazot desteği ödemelerinin hesaplara yatması, zeytin budama ve gübreleme zamanı olduğunu anlatan gübre bayii Kazım Karabıyık'a göre gübre satışlarını artırdı. Ayrıca, bu sene zeytinyağı da iyi para yaptığı için vatandaşlar zeytine daha iyi bakar hale geldi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çöken Sarma Çayı köprüsü, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edilmeye başlandı. Köprü çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yerinde inceledi.
Aksaray Belediyesi tarafından açılan pazarda gözleme ve çeşitli yemekler yapan Reyhan Buluttekin, elde ettiği gelirle ev sahibi oldu. Kadınların geçim kaynağı olan pazarda Buluttekin, 7 yıldır gözleme ve ev yemekleri yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Manisalı kadın girişimci Süreyya Çalışır, kariyerini bırakarak babasının kapanmak üzere olan besi çiftliğinin başına geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle çiftliği onaran Çalışır, modern bir tesise dönüştürdüğü çiftlikte süt üretimi yapmaya başladı. Hedefi, hayvan sayısını ve üretimi artırarak alanında markalaşmak.
Kayseri Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen 'Türkiye Endonezya Kayseri İş Formu'nda, Endonezya yatırım fırsatları ve Kayseri ile karşılıklı iş fırsatları ele alındı. Toplantıya Kayseri Valisi, AK Parti Kayseri Milletvekili ve sanayiciler katıldı. Kayseri'nin sanayi potansiyeli ve dış ticaret verileri paylaşılırken, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi de daha güçlü bir ekonomik işbirliği için destek sözü verdi.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Zafer Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Toprak Koruma Kurulu toplantısında, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarımsal ve tarım dışı amaçlı müracaatlar değerlendirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Harun Reşit Han başkanlık etti.
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