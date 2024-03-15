Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 245 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 2 bin 234 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 245 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 290 liradan satılıyor.
ABD'de tüketici enflasyonunun ardından dün de üretici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişeleri arttı.
Söz konusu endişelerle altının onsu dün yüzde 0,6 azalışla günü 2 bin 162 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 168 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, gelecek hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında Fed'in faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını, Bankanın faiz indirimine başlama ihtimalinin mayıs için de önemli ölçüde azaldığını bildirdi.
Fed'in faiz indirimlerine yüzde 60 ihtimalle haziranda başlayabileceği fiyatlamasının öne çıktığını kaydeden analistler, açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin söz konusu fiyatlamaları etkileyebileceğini belirtti.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve Michigan Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 180 ve 2 bin 200 doların direnç, 2 bin 160 ve 2 bin 140 doların ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı - Son Dakika
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, TÜVTÜRK istasyonlarında 2023 yılında 12 milyon 159 bin 664 aracın muayeneye girdiğini belirterek, araç sahiplerinin 2023 yılında iki kez MTV ödeyerek yaşadığını ve TÜVTÜRK'e toplamda 13 milyar 540 milyon 62 bin 67 lira ödediğini açıkladı. Bu miktar, 2024 Cumhurbaşkanlığı bütçesinden fazla ve 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin iki katı kadar. Başevirgen, TÜVTÜRK'ün vatandaşlardan aldığı tutarın birçok kamu kurumunun bütçesinden daha fazla olduğunu belirtti.
TÜKODER Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve özellikle tüketici hakları konusundaki eğitim programlarına yoğunlaştıklarını belirtti. İspirli, tüketici bilincinin artması için yapılan eğitimlerin devam ettiğini ve tüketicilerin fahiş fiyatlar konusunda mağdur olmaması için piyasa araştırması yapmalarının önemine değindi.
Niğde Valisi Cahit Çelik, Tüketici Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüketicinin korunmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Çelik, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve haklarına sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, bilinçli tüketici eğitimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin önemine değindi.
Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte Eskişehir'de iftar ve sahur alışverişine çıkan vatandaşlar semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Esnafın işleri artarken, Ramazan Ayı boyunca daha da yoğunlaşması bekleniyor.
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, gıda ürünlerinin ihracatının sürekli arttığını belirtti. Kopuz, dünya çapında savunma, enerji ve gıda alanındaki yatırımların arttığına dikkat çekerek, Türkiye'nin tarım konusundaki sorunlar için hızla harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, tarımsal kuraklık tehlikesinin göz ardı edilmemesi ve tarımsal yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Zonguldak'ta Ramazan ayının ilk günlerinde balıkçıların denize çıkmaması nedeniyle tezgahlar boş kaldı. Ancak balıkçılar yeniden denize açıldı ve balık tezgahlara geri döndü. İstavrit 60 lira, mezgit ise 100 liradan alıcı buldu. Vatandaşlar ise istavritin uygun fiyatı nedeniyle daha çok ilgi gösterdi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yabancı yatırımcıların Türkiye'nin dezenflasyon programına olan inancının seçimlerin ardından daha da pekişeceğini ve kredi derecelendirme kuruluşlarından not artışlarının geleceğini belirtti. Avdagiç ayrıca, Türkiye'nin enflasyonla mücadelede tarihi bir dönüm noktasından geçtiğini ve cari açıktaki düşüş eğiliminin devam edeceğini söyledi.
Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, Aviation Week Network tarafından düzenlenen Laureate Ödül Töreni'nde 'Ticari Havacılık' alanında 'Liderlik Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, şirketin finansal başarılarının yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitlilikle ilgili çalışmaları nedeniyle verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DSİ, Türkiye'nin 8,5 milyon hektarlık sulanabilir tarım alanının 7,52 milyon hektarını 3 yıl içinde suyla buluşturmayı amaçlıyor. Bu sayede toplumun gıda ihtiyacı karşılanacak, istihdam korunacak ve hayat standardı yükseltilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?