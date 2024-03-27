Altının gramı, yeni güne 0,2 artışla başlamasının ardından 2 bin 259 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,5 artışla 2 bin 255 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yüzde 0,2 yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla 2 bin 259 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 130 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın hemen üzerinde 2 bin 179 dolardan alıcı buluyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ederken, haftanın geri kalanında ABD'de açıklanacak veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.
Fed yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleri de takip edilirken bazı banka yetkililerinin dün yaptığı açıklamaların temkinli sinyaller vermesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 67'ye geriledi.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, altının ons fiyatında 2 bin 150 ve 2 bin 120 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 190 ve 2 bin 220 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı - Son Dakika
Kamil Saraçoğlu, seçilmesi halinde Kütahya'da emeklilere her ay 2 bin TL destek, suya yüzde 25 indirim ve halk ekmek fiyatının ise 7,5 TL olacağını ifade etti.
Bu yılın ilk 2 ayında hamsi ihracatından 2 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlandı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hamsiyi ayıklanmışın yanı sıra artık konserve olarak da ihraç edilmeye başlandığını söyledi. Hamsi ihracatında miktar bazında yüzde 90 artış yaşandı.
Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, Seydişehir'de yeni bir haddehane yatırımına başladıklarını duyurdu. Yatırımın amacı, stratejik sektörlerde arz güvenliğini sağlamak ve iç pazarda cari açığı kapatmaktır. Ayrıca, Türkiye'nin özel alümina ihtiyacını karşılamak ve lityumu geri kazanmak için çalışmalar sürdürülmektedir. Şirket ayrıca, yeşil alüminyum hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaktadır.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde turistik ve yük trenlerinin güvenli şekilde seyredebilmesi için TCDD görevlileri, demir yolunda biriken karları temizleyerek trenlerin güvenli geçişini sağlıyor. Özellikle Kars-Erzurum kesiminde yoğun mesai harcayan ekipler, yılın 6 ayı kar ve buzla mücadele ederek yolcuların gidecekleri yere daha rahat ve zamanında ulaşmasını sağlıyor.
Eskişehir'de Ramazan Bayramı'na yaklaşılmasıyla birlikte esnafın işleri yoğunlaşmaya başladı. Esnaflık yapan Hakan Aktaş, bayram alışverişinde önceliğin çocuklar için olduğunu ve Ramazan Bayramı'nda yoğunluğun Kurban Bayramı'na göre daha fazla olduğunu belirtti. Aktaş, bayrama kadar yoğunluğun artacağını ve satıştan umutlu olduğunu dile getirdi.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), sosyal sorumluluk bilinciyle ramazan ayının ilk haftasında il genelinde 3 bin ihtiyaçlı aileye ramazan yardımı ulaştırdı. Yardımlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ETSO ve Erzurumlu hayırsever iş adamlarının katkılarıyla gıda paketi ve alışveriş çeki olarak dağıtıldı. Yardımlar, Meclis üyeleri ve Genel Sekreterlik aracılığıyla ihtiyaçlı ailelerin ikametlerine kadar götürüldü.
Sivas'ta yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi olan erik, tezgahlarda yerini aldı. 10 tanesi 200 TL'ye satılan erik, adeta altın kıymeti görüyor. Esnaf, pahalı olduğu için ön siparişle erik getirdiklerini belirtirken, fiyatın nisan ayında düşmesi bekleniyor.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli'ye bağlı Hacıbektaşlı mahallesinde yeni yerleşim bölgesinde içme suyu hattı döşeme çalışması yaptı. 400 metrelik hattın tamamlanmasıyla mahalleye daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlandı.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon'dan ocak-şubat döneminde 98 ülkeye ihracat yapıldığını ve 211 milyon 846 bin dolar kazanç sağlandığını açıkladı. İtalya, Rusya Federasyonu ve Almanya en çok ihracat yapılan ülkeler olurken, Peru, Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Japonya, Avustralya ve Malezya gibi ülkelerde yüzde yüz üzerinde ihracat artışı yaşandı. En fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler ise fındık, su ürünleri, yaş meyve sebze, taşıt yedek parçası ve savunma sanayi oldu. Kalyoncu, ihracatçıların finansmana erişim imkanlarının artırılması ve uygun kredi imkanlarıyla desteklenmesini talep etti.
Elazığ Keban Barajı'nda balıkçılar tarafından yakalanan dev turna balıkları, Siirt'in Kurtalan ilçesinde tezgahta yoğun ilgi gördü. Balıklara merakla bakan vatandaşlar, balıkla birlikte fotoğraf çekip yakından inceledi. Balıkçı dükkanı sahibi, yoğun ilgiden dolayı mutlu olduğunu belirtti ve balıkların fiyatının bu sene 250 lira olduğunu söyledi. Müşteriler ise balığın güzelliğini ve bereketini övdü.
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