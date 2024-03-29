Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı

Van Çöreği Ramazan Ayında da Vazgeçilmezler Arasında

Van'da 1939 yılından itibaren üretilen ve dört mevsim tüketilen çörek, Ramazan ayında da vazgeçilmezler arasında yerini aldı. Küçük Yıldız isimli iş yerinde üretilen çöreği almak isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Van çöreği, tereyağı, süt, sıvı yağ, şeker, maya, tuz ve unun belli miktarda karıştırılmasıyla yapılan bir lezzet olarak sofralardaki yerini koruyor. Çörekler, sipariş üzerine pek çok ülkeye de gönderiliyor. Van çöreğinin kalitesi ve lezzetiyle öne çıktığını belirten işletme sahibi Seyfi Duman, çöreğin bağımlılık yaptığını ve müşterilerin yıllar sonra bile tekrar gelip yediğini ifade etti. Ramazan ayında ise çörek talebinin arttığını ve işlerin daha da yoğunlaştığını söyledi.