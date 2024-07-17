Altının gram fiyatı yükselişle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altının gram fiyatı yükselişle başladı

Geniş Video İzle

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 626 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatındaki artışa paralel olarak yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 2,04 üzerinde tamamladı. Altının ons fiyatı ise düşüş yaşayarak 2 bin 465 dolardan işlem görüyor. Merkez bankalarının enflasyonla mücadeledeki adımları ve ABD'deki seçim belirsizlikleri emtia fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ayrıca, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan saldırı jeopolitik riskleri artırarak altının ons fiyatını destekliyor.

17.07.2024 10:45  Güncelleme: 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 626 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki artışa paralel 2 bin 624 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 2,04 üzerinde 2 bin 622 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 626 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 312 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 181 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı dün 2.669 dolarla rekor kapanış gerçekleştirirken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2 bin 465 dolardan işlem görüyor.

FED'İN BU SENE İKİ KEZ FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEĞİ BEKLENTİSİ HAKİM

Dünya genelinde merkez bankaları enflasyonla mücadelede sona yaklaşırken, faiz indirimi adımlarına yönelik beklentiler de günden güne netleşiyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene iki kez faiz indirimine gideceği beklentisi ve ülkede gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizlikler emtia fiyatlarının üzerinde de etkili olmaya devam ediyor.

Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğraması sonrası başkanlık ihtimali oldukça güçlenirken, bu durumun jeopolitik riskleri ve ticaret savaşlarını tekrar gündeme getirebileceği endişesi altının ons fiyatını destekliyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de inşaat izinleri ile Fed'in Bej Kitap Raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 500 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 400 ve 2 bin 350 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.
Altının gram fiyatı yükselişle başladı
Kaynak: AA

Donald Trump, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı yükselişle başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
08:34 Kerem Kınık’ın kızının çarptığı motosiklette ölmüştü Dedesi isyan etti: Bir şeyler kapatılmaya çalışılıyor Kerem Kınık'ın kızının çarptığı motosiklette ölmüştü! Dedesi isyan etti: Bir şeyler kapatılmaya çalışılıyor
08:13 Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir
05:05 Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:45 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:40 “Sıcaklıklar artacak“ diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın "Sıcaklıklar artacak" diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
10:40 Kahramanmaraş’taki deprem soruşturmasında kamu görevlilerine ilk kez soruşturma izni verildi Kahramanmaraş'taki deprem soruşturmasında kamu görevlilerine ilk kez soruşturma izni verildi
10:07 Dünyada sadece 6 örneği bulunan ’Gagalı Balina’ Yeni Zelanda’da karaya vurdu Dünyada sadece 6 örneği bulunan 'Gagalı Balina' Yeni Zelanda'da karaya vurdu
10:07 Bangladeş’te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti Bangladeş'te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 11:16:50. #1.12#
SON DAKİKA: Altının gram fiyatı yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement