Altının gram fiyatı yükselişle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altının gram fiyatı yükselişle başladı

Geniş Video İzle

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 553 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel 2 bin 554 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,47 üstünde 2 bin 546 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,36 artışla 2 bin 553 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 256 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 960 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,52 üstünde 2 bin 409 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,29 artışla 2 bin 416 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD'deki seçim sürecine ilişkin gelişmeler ve ABD tahvil piyasasının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi. Bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 390 dolar seviyesinin destek, 2 bin 430 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

24.07.2024 10:25  Güncelleme: 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,36 artışla 2 bin 553 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 256 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 960 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,52 üstünde 2 bin 409 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,29 artışla 2 bin 416 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD'deki seçim sürecine ilişkin gelişmeler ve ABD tahvil piyasasının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 390 dolar seviyesinin destek, 2 bin 430 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Altının gram fiyatı yükselişle başladı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Dünya, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı yükselişle başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:24 MİT’ten Irak’a nokta operasyon Terör örgütü PKK’nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
09:15 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
11:10 Fenerbahçe’den ülke puanına kritik katkı Neredeyse yerimizi kaybediyorduk Fenerbahçe'den ülke puanına kritik katkı! Neredeyse yerimizi kaybediyorduk
10:51 18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi RTÜK harekete geçti +18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
10:46 New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti
10:27 Herkes onu konuşuyor Edin Dzeko’dan tarihe geçen hat-trick Herkes onu konuşuyor! Edin Dzeko'dan tarihe geçen hat-trick
10:12 Tarihi transferde geri sayım Fenerbahçe’ye imza atacak olan En-Nesyri’nin İstanbul’a geliş saati belli oldu Tarihi transferde geri sayım! Fenerbahçe'ye imza atacak olan En-Nesyri'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu
10:05 Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu
09:41 Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram’da paylaştı Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
09:12 Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı’nın köyüne gitti Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 11:44:58. #1.12#
SON DAKİKA: Altının gram fiyatı yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement