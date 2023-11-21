Altının gram fiyatı rekor seviye olan 1.846 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 1.828 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla geçtiğimiz hafta test ettiği rekor seviye olan 1.846 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3.030 liradan, cumhuriyet altını 12.390 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,6 değer kazancıyla 1.990 dolar seviyesinde bulunuyor.

ENFLASYON VE RESESYON İKİLİMİ ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentilerle enflasyon ve resesyon ikileminin yavaş yavaş varlık fiyatları üzerindeki etkisini kaybettiğini belirterek, bu durumun piyasalardaki fiyatlamaları olumlu şekilde etkilediğini kaydetti. Dün ABD'de gerçekleştirilen 20 yıllık tahvil ihracında talebin beklenenden fazla olması tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, analistler, bu durumun yatırımcıların enflasyon endişelerinin azaldığına işaret edebileceğini ifade etti.

ONS ALTINDA 2 BİN DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, ikinci el konut satışları ve Fed tutanaklarının yanı sıra İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.960 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.