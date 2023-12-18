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Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.890 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 100 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 710 liradan satılıyor.

18.12.2023 - 11:26,  Güncelleme: 11:37
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Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 düşüşle 1.882 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni haftaya ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 1.890 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 100 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 710 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 20 dolar seviyesinde dengelendi.

FED'İN MARTTA FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin agresif faiz indirimini düşünmek için henüz çok erken olduğunu vurgulamasının varlık fiyatlarında oynaklığı artırdığını belirtti.

Geçen hafta merkez bankaları yılın son para politikası kararlarını açıklarken, gelecek döneme ilişkin alınan sinyaller, faiz indirimlerine gelecek yıl başlanabileceğine yönelik iyimser havayı beslese de Fed yetkililerinin cuma günkü açıklamaları söz konusu iyimserliği törpüledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yılın ilk toplantısını gerçekleştireceği ocak ayında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 75'te bulunuyor.

ONS ALTINDA 2 BİN 40 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 40 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
Kaynak: AA
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Cumhuriyet Altını, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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