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Altının gramı 1.891 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gramı 1.891 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.891 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 110 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 690 liradan satılıyor.

08.12.2023 - 10:51,  Güncelleme: 10:59
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Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 1.887 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 1.891 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 110 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 690 liradan satılıyor. Altının ons fiyatında ise hafta başında görülen rekor seviyenin ardından yön arayışı devam ediyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 31 dolardan alıcı buluyor.

FED'İN MARTTA FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin öngörüleri etkilemesinin beklendiğini kaydederek, veriyle birlikte altının ons fiyatında da oynaklığın artabileceğini dile getirdi. Para piyasalarında, Fed'in yüzde 60 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğinin fiyatlandığını anımsatan analistler, gelecek iki toplantıda bankanın faizleri sabit bırakacağına ise kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

ONS ALTINDA 2 BİN 60 DOLAR DİRENÇ SEVİYESİNDE

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altının gramı 1.891 liradan işlem görüyor
Kaynak: AA
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Finans, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Altının gramı 1.891 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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