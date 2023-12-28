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Altının gramı 1974 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gramı 1974 lira seviyesinde işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1974 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,48 yükselişle 1963 liradan tamamladı. Analistler, Noel tatili dönüşü yatırımcıların temkinli davranışlarının devam ettiğini belirterek ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmasının varlık fiyatlarını etkilediğini ifade etti.

Altının gramı 1974 lira seviyesinde işlem görüyor
28.12.2023 - 10:45,
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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1974 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,48 yükselişle 1963 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 1974 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 310 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 500 liradan satılıyor.

Analistler, Noel tatili dönüşü yatırımcıların temkinli davranışlarının devam ettiğini belirterek ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmasının varlık fiyatlarını etkilediğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 2 yıldır süregelen enflasyon mücadelesinin sonuna yaklaşıldığına işaret ederken, bu durum hem pay piyasalarında hem de tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri destekliyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,78 ile 20 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi test etti. Böylece 2023 yılı içinde yüzde 5,02 ile son 16 yılın en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yılbaşından bu yana yaklaşık 10 baz puan geriledi.

Söz konusu gelişmeler, altında tarihin en yüksek günlük kapanışını da beraberinde getirdi. Dün altının ons fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 2.078 dolardan tamamladı. Yeni günde de yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 0,4 değer kazancıyla 2.086 dolara yükselen altının ons fiyatı, gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini de düşürmesinden destek alıyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 100 ve 2 bin 150 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 70 ve 2 bin 50 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Noel, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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