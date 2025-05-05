Altının gramı 4.046 liraya yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Altının gramı 4.046 liraya yükseldi

Altın fiyatları haftaya değer kazanarak başladı, gram altın 4.046 liraya çıktı.

05.05.2025 10:09
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Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe değer kazanarak başlamasının ardından 4 bin 46 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 4 bin 20 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 4 bin 46 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 730 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 840 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,6 primle 3 bin 261 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikalarının ekonomik etkileri izlenmeye devam ederken, varlık fiyatları ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası toplantısı öncesinde karışık bir seyir izliyor. Fed'in faiz kararı ve bankanın projeksiyonlarından alınacak sinyallerin ABD'de enflasyonla mücadele hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, güçlü gelen istihdam verileri sonrası yılın ilk faiz indirimi fiyatlaması temmuz ayına ötelendi.

Analistler, tarifeler konusunda ABD ile diğer ülkelerin anlaşamamasının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi. Beklenmedik tarife açıklamalarının da yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdiğini bildiren analistler, faiz indirimi beklentilerinin temmuz ayına ötelenmesinin de altının ons fiyatı üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde enflasyon verilerinin yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi, ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 240 dolar seviyesinin destek, 3 bin 300 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gramı 4.046 liraya yükseldi - Son Dakika

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