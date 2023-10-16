 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Altın haftaya düşüşle başladı! Gram 1.714 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Altın haftaya düşüşle başladı! Gram 1.714 liradan işlem görüyor

Son Güncelleme: 16.10.2023 10:55

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.714 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.880 liradan, cumhuriyet altını 11.780 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,6 artışla 1.727 liradan tamamlarken, altının ons fiyatı da haftalık bazda yüzde 5,5 ile mart ayından bu yana en iyi haftalık performansını sergiledi. Altının gram fiyatı ise yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 1.714 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.880 liradan, cumhuriyet altını 11.780 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 1,1 düşüşle 1.910 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASINDA

Analistler, İsrail- Filistin çatışmasının yatırımcıların odağında olduğunu hatırlatarak, ateşkese ilişkin söylemlerin artmasıyla risk iştahının sınırlı da olsa yükseldiğini ifade etti.

YATIRIMCILAR FED'E ODAKLANDI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 93 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağının öngörüldüğünü söyledi.

ONS ALTINDA 1.930 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat endeksi ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.940 doların direnç, 1.910 ve 1.900 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Filistin, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın haftaya düşüşle başladı! Gram 1.714 liradan işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika
13:30 EURO 2024'te şampiyonluk oranları belli oldu! Türkiye ile favori arasında uçurum var
13:21 Hamas'ın rehin aldığı vatandaşlarını kurtarmak isteyen çok sayıda ülke, Türk istihbaratından yardım istedi
12:26 İsrail: Hamas ile girilen çatışmalarda 291 askerimizi kaybettik
12:04 Filistin direnişinin sembol ismi 23 yıl sonra yine aynı acıyı yaşadı
11:59 Son Dakika: Antalyasporlu Naldo'nun geçtiğimiz ay trafik kazası geçiren oğlu Davi, yaşam savaşını kaybetti
11:53 Filistin asıllı Bella Hadid, çatışmaların ardından sessizliğini bozdu: Kariyerim dursa bile desteklemekten vazgeçmeyeceğim
11:30 Yükselişini sürdüren dolar 28 liraya koşuyor
11:26 Azerbaycan neden İsrail'den yana tavır aldı? İşte herkesin cevabını merak ettiği sorunun yanıtı
11:01 Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2 aylık aranın ardından yeniden açık verdi
11:04 Hizbullah'ın saldırıları sonrası harekete geçen İsrail, sınırdaki 28 yerleşim bölgesini tahliye edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2023 13:41:19. #1.11#
SON DAKİKA: Altın haftaya düşüşle başladı! Gram 1.714 liradan işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement