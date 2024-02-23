Altın piyasasında son durum! Gam, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar?

Ekonomi

Jandarma komutanına küfreden başkan adayıyla ilgili bir skandal daha

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 19 lira seviyesinden işlem görüyor. Saat 10.20 itibarıyla çeyrek altın 3 bin 380 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 770 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 6 günlük yükseliş eğilimin ardından yeni güne düşüşle başlarken, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 20 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTIN ÜZERİNDEKİ FİYAT BASKISI AZALDI

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliklerin devam ettiğini belirtirken, dolar endeksinde 8 gündür devam güç kaybının altının ons fiyatı üzerindeki baskıyı azalttığını bildirdi.