Altının haftalık değeri geriledi, serbest piyasada döviz yatay seyretti
Kapalıçarşı'da külçe altın haftalık yüzde 3,77 düşüşle 6.890 TL'ye gerilerken, Cumhuriyet altını da yüzde 3,78 değer kaybederek 44.952 TL oldu. Aynı dönemde ABD Doları yüzde 0,41 artışla 48,44 TL'ye çıkarken, avro ve sterlin sınırlı değişimlerle yatay seyretti.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2025 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2025 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|6.002,00
|7.160
|6.890
|-3,77
|14,80
|Cumhuriyet
|40.464,00
|46.720
|44.952
|-3,78
|11,09
|ABD Doları
|42,8090
|48,2440
|48,4400
|0,41
|13,15
|Avro
|50,2320
|56,2320
|56,2590
|0,05
|12,00
|İngiliz Sterlini
|57,8850
|65,6420
|65,4550
|-0,28
|13,08
|İsviçre Frangı
|54,2890
|60,0790
|59,7740
|-0,51
|10,10
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Altının haftalık değeri geriledi, serbest piyasada döviz yatay seyretti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?