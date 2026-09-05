Altının haftalık değeri geriledi, serbest piyasada döviz yatay seyretti - Son Dakika
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Altının haftalık değeri geriledi, serbest piyasada döviz yatay seyretti

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Kapalıçarşı'da külçe altın haftalık yüzde 3,77 düşüşle 6.890 TL'ye gerilerken, Cumhuriyet altını da yüzde 3,78 değer kaybederek 44.952 TL oldu. Aynı dönemde ABD Doları yüzde 0,41 artışla 48,44 TL'ye çıkarken, avro ve sterlin sınırlı değişimlerle yatay seyretti.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2025 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın6.002,007.1606.890-3,7714,80
Cumhuriyet40.464,0046.72044.952-3,7811,09
ABD Doları42,809048,244048,44000,4113,15
Avro50,232056,232056,25900,0512,00
İngiliz Sterlini57,885065,642065,4550-0,2813,08
İsviçre Frangı54,289060,079059,7740-0,5110,10

(Sürecek)

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet Altını, Kapalıçarşı, Sterlin, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının haftalık değeri geriledi, serbest piyasada döviz yatay seyretti - Son Dakika

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