Altının kilogramı 787 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 787 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 787 bin lira, en yüksek ise 789 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 787 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 123 milyon 39 bin 219,45 lira, işlem miktarı ise 157,01 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 195 milyon 378 bin 701 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Dış Ticaret, Gram Kıymetli Madenler, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese ve Güven Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 786.100,00 1.790,15 En Düşük 787.000,00 1.782,40 En Yüksek 789.800,00 1.785,70 Kapanış 787.000,00 1.782,40 Ağırlıklı Ortalama 788.382,98 1.784,28 Toplam İşlem Hacmi (TL) 123.039.219,245 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 157,01 Toplam İşlem Adedi 15

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