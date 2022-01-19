Altının kilogramı 797 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 797 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 792 bin lira, en yüksek ise 797 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artarak 797 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 247 milyon 228 bin 927,21 lira, işlem miktarı ise 1.580,84 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 318 milyon 638 bin 390,30 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, AG Kıymetli Madenler, Agabullion Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: