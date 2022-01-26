Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 804 bin liraya çıktı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 804 bin liraya çıktı.
Altın piyasasında, en düşük 802 bin 750 lira, en yüksek 804 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 804 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 879 milyon 910 bin 961,33 lira, işlem miktarı ise 2.346,62 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 882 milyon 283 bin 836,75 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, VakıfBank, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
26.01.2022 17:14:21. #1.13#
SON DAKİKA: Altının kilogramı 804 bin liraya yükseldi - Son Dakika