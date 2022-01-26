Altının kilogramı 804 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 804 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 802 bin 750 lira, en yüksek 804 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 804 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 879 milyon 910 bin 961,33 lira, işlem miktarı ise 2.346,62 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 882 milyon 283 bin 836,75 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, VakıfBank, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: