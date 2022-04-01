Altının kilogramı 907 bin 700 liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 907 bin 700 liraya geriledi

01.04.2022 16:58
Altının kilogramı 907 bin 700 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 907 bin 700 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 907 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 907 bin 700 lira, en yüksek 915 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 907 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 516 milyon 876 bin 357,50 lira, işlem miktarı ise 570,69 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 523 milyon 291 bin 186,25 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış911.500,001.930,00
En Düşük907.700,001.920,00
En Yüksek915.500,001.935,10
Kapanış907.700,001.920,55
Ağırlıklı Ortalama913.241,181.923,61
Toplam İşlem Hacmi (TL)516.876.357,50

Toplam İşlem Miktarı (Kg)570,69

Toplam İşlem Adedi43

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Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 907 bin 700 liraya geriledi - Son Dakika


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