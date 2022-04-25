Altının kilogramı 909 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 909 bin 500 liraya geriledi

25.04.2022 16:42
Altının kilogramı 909 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 909 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 909 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 909 bin 100 lira, en yüksek 914 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalarak 909 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 218 milyon 388 bin 709,40 lira, işlem miktarı ise 1.342,06 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 262 milyon 552 bin 829,58 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış918.700,001.940,30
En Düşük909.100,001.899,00
En Yüksek914.500,001.943,55
Kapanış909.500,001.908,60
Ağırlıklı Ortalama913.119,441.923,23
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.218.388.709,40

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.342,06

Toplam İşlem Adedi39

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Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 909 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının kilogramı 909 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika
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