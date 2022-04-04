Altının kilogramı 914 bin 500 liraya yükseldi - Son Dakika
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Altının kilogramı 914 bin 500 liraya yükseldi

04.04.2022 16:50
Altının kilogramı 914 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 914 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 914 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 911 bin 50 lira, en yüksek 915 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 914 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 516 milyon 876 bin 357,50 lira, işlem miktarı ise 570,69 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 520 milyon 25 bin 562,64 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, AgaBullion Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış907.700,001.920,55
En Düşük911.050,001.928,75
En Yüksek915.500,001.929,10
Kapanış914.500,001.928,75
Ağırlıklı Ortalama914.286,491.928,81
Toplam İşlem Hacmi (TL)520.025.562,64

Toplam İşlem Miktarı (Kg)570,41

Toplam İşlem Adedi19

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Altının kilogramı 907 bin 700 liraya geriledi Altının kilogramı 907 bin 700 liraya geriledi

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 914 bin 500 liraya yükseldi - Son Dakika


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