Altının kilogramı 918 bin 700 liraya geriledi - Son Dakika

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 918 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 918 bin 700 lira, en yüksek 927 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 918 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 670 milyon 632 bin 139,41 lira, işlem miktarı ise 732,32 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 689 milyon 443 bin 709,01 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: