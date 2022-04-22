Altının kilogramı 918 bin 700 liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 918 bin 700 liraya geriledi

22.04.2022 16:45
Altının kilogramı 918 bin 700 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 918 bin 700 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 918 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 918 bin 700 lira, en yüksek 927 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 918 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 670 milyon 632 bin 139,41 lira, işlem miktarı ise 732,32 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 689 milyon 443 bin 709,01 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış923.200,001.942,00
En Düşük918.700,001.938,70
En Yüksek927.500,001.947,00
Kapanış918.700,001.940,30
Ağırlıklı Ortalama925.076,861.941,99
Toplam İşlem Hacmi (TL)670.632.139,41

Toplam İşlem Miktarı (Kg)732,32

Toplam İşlem Adedi23

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Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 918 bin 700 liraya geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının kilogramı 918 bin 700 liraya geriledi - Son Dakika
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