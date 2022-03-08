Altının kilogramı 939 bin liraya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Altının kilogramı 939 bin liraya yükseldi

08.03.2022 16:46
Altının kilogramı 939 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 939 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 939 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 937 bin lira, en yüksek 944 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,5 artarak 939 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 365 milyon 305 bin 798,40 lira, işlem miktarı ise 392,46 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 368 milyon 420 bin 683,85 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Borsası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış907.000,001.985,00
En Düşük937.000,002.009,50
En Yüksek944.000,002.023,30
Kapanış939.000,002.009,50
Ağırlıklı Ortalama939.834,902.010,64
Toplam İşlem Hacmi (TL)365.305.798,40

Toplam İşlem Miktarı (Kg)392,46

Toplam İşlem Adedi26

YORUMLAR
500
Standart altının kilogram fiyatı, 907 bin liraya yükseldi Standart altının kilogram fiyatı, 907 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul, Altın, Döviz, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 939 bin liraya yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Külçe altın diye çakmak sattılar! 12 kişi mağdur
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 16:54:15. #1.13#
SON DAKİKA: Altının kilogramı 939 bin liraya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement