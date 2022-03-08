Altının kilogramı 939 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 939 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 937 bin lira, en yüksek 944 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,5 artarak 939 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 365 milyon 305 bin 798,40 lira, işlem miktarı ise 392,46 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 368 milyon 420 bin 683,85 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Borsası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: