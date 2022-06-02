Altının kilogramı 975 bin liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 975 bin liraya geriledi

02.06.2022 16:46
Altının kilogramı 975 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 975 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 975 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 975 bin lira, en yüksek 983 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalarak 975 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 592 milyon 52 bin 207,35 lira, işlem miktarı ise 604,99 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 592 milyon 280 bin 991,69 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL Hrm Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış975.500,001.832,70
En Düşük975.000,001.850,00
En Yüksek983.300,001.860,00
Kapanış975.000,001.860,00
Ağırlıklı Ortalama978.261,941.854,36
Toplam İşlem Hacmi (TL)592.052.207,35

Toplam İşlem Miktarı (Kg)604,99

Toplam İşlem Adedi38

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 975 bin liraya geriledi - Son Dakika


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