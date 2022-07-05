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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 983 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 975 bin lira, en yüksek 992 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 983 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 544 milyon 118 bin 884,19 lira, işlem miktarı ise 3.623,46 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 544 milyon 118 bin 884,19 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, VakıfBank, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 969.000,00 1.820,40 En Düşük 975.000,00 1.787,00 En Yüksek 992.000,00 1.821,30 Kapanış 983.800,00 1.811,45 Ağırlıklı Ortalama 985.112,98 1.804,86 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.544.118.884,19 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.623,46 Toplam İşlem Adedi 61