Altının kilogramı 996 bin liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 996 bin liraya geriledi

19.10.2022 16:56
Altının kilogramı 996 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 996 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 996 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 972 bin lira, en yüksek 1 milyon bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşerek 996 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 858 milyon 836 bin 314,89 lira, işlem miktarı ise 2.910,98 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 930 milyon 164 bin 877,28 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGLOBAL Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.000.500,001.662,30
En Düşük972.000,001.620,00
En Yüksek1.001.500,001.666,00
Kapanış996.000,001.665,95
Ağırlıklı Ortalama976.694,551.648,13
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.858.836.314,89

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.910,98

Toplam İşlem Adedi104

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 996 bin liraya geriledi - Son Dakika

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