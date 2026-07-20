Altının tahtını sallayan yatırım aracı dibi gördü

Son dönemde altının en büyük rakibi olarak gösterilen gümüş, küresel piyasalardaki jeopolitik risklere rağmen beklenen güvenli liman desteğini bulamadı. Geçen hafta %6'nın üzerinde sert bir değer kaybı yaşayan gümüş fiyatları, yeni haftada 56,80 dolar seviyelerinde tutunma mücadelesi veriyor.

SON DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ ANA NEDEN: FED KORKUSU

Piyasa uzmanları, gümüşe olan fiziki talebin güçlü kalmaya devam ettiğini ve uzun vadede arz açığı beklentilerinin sürdüğünü belirtiyor. Ancak buna rağmen fiyatlarda yaşanan sert çakılmanın temel nedeni, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yönelik beklentilerin tamamen değişmesi oldu. Ekonomideki son verilerin ardından, piyasalarda Fed'in eylül ayına kadar faiz artırımına gidebileceği beklentisi yaklaşık %60 seviyesine yükseldi. Bu durum, faiz getirisi olmayan gümüşten çıkışları hızlandırdı.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ GÜMÜŞÜ BASKILADI

Jeopolitik arenada kartların yeniden karılması da gümüş fiyatlarını dolaylı yoldan vurdu. ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilimin küresel enerji sevkiyatının kalbi Hürmüz Boğazı'nı tehdit etmesi, Brent petrol fiyatlarını 90 doların üzerine taşıdı. Sıçrama yapan enerji maliyetleri dünya genelinde enflasyon kaygılarını yeniden körüklerken; tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların küresel ölçekte güç kazanması gümüş üzerindeki baskıyı iyice artırdı. Yatırımcıların güvenli liman olarak altına ve dolara yönelmesi, gümüşü dibe çekti.