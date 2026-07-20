Altının tahtını sallayan yatırım aracı dibi gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altının tahtını sallayan yatırım aracı dibi gördü

Altının tahtını sallayan yatırım aracı dibi gördü
20.07.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel jeopolitik risklere rağmen güvenli liman desteği bulamayan gümüş, geçen hafta %6'nın üzerinde değer kaybederek sarsıldı. ABD-İran gerilimiyle petrolün 90 doları aşması enflasyon endişelerini tetiklerken, Fed'in eylül ayına kadar faiz artırma ihtimalinin %60'a çıkması gümüşü baskıladı. Yeni haftaya 56,80 dolar seviyesinde tutunma çabasıyla başlayan gümüş, güçlü dolar ve yükselen tahvil getirileri karşısında eriyor.

Son dönemde altının en büyük rakibi olarak gösterilen gümüş, küresel piyasalardaki jeopolitik risklere rağmen beklenen güvenli liman desteğini bulamadı. Geçen hafta %6'nın üzerinde sert bir değer kaybı yaşayan gümüş fiyatları, yeni haftada 56,80 dolar seviyelerinde tutunma mücadelesi veriyor.

Altının tahtını sallayan yatırım aracı dibi gördü

SON DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ ANA NEDEN: FED KORKUSU

Piyasa uzmanları, gümüşe olan fiziki talebin güçlü kalmaya devam ettiğini ve uzun vadede arz açığı beklentilerinin sürdüğünü belirtiyor. Ancak buna rağmen fiyatlarda yaşanan sert çakılmanın temel nedeni, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yönelik beklentilerin tamamen değişmesi oldu. Ekonomideki son verilerin ardından, piyasalarda Fed'in eylül ayına kadar faiz artırımına gidebileceği beklentisi yaklaşık %60 seviyesine yükseldi. Bu durum, faiz getirisi olmayan gümüşten çıkışları hızlandırdı.

Altının tahtını sallayan yatırım aracı dibi gördü

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ GÜMÜŞÜ BASKILADI

Jeopolitik arenada kartların yeniden karılması da gümüş fiyatlarını dolaylı yoldan vurdu. ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilimin küresel enerji sevkiyatının kalbi Hürmüz Boğazı'nı tehdit etmesi, Brent petrol fiyatlarını 90 doların üzerine taşıdı. Sıçrama yapan enerji maliyetleri dünya genelinde enflasyon kaygılarını yeniden körüklerken; tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların küresel ölçekte güç kazanması gümüş üzerindeki baskıyı iyice artırdı. Yatırımcıların güvenli liman olarak altına ve dolara yönelmesi, gümüşü dibe çekti.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Eylül, Gümüş, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının tahtını sallayan yatırım aracı dibi gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak 2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü
Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu
Denizde korkunç kaza: Tur teknesi köprü ayağına çarptı, bir denizci kayıp Denizde korkunç kaza: Tur teknesi köprü ayağına çarptı, bir denizci kayıp
Bu görüntünün faturası ağır oldu Ceza 232 bin lirayı aştı Bu görüntünün faturası ağır oldu! Ceza 232 bin lirayı aştı
İstanbul’daki dev çekirgeler yakından görüntülendi İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi

11:30
Kılıçdaroğlu’nu mu tercih etti Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
Kılıçdaroğlu'nu mu tercih etti? Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
11:22
Dünya basını, Arjantin’in gaddarlığını konuşuyor
Dünya basını, Arjantin'in gaddarlığını konuşuyor
11:09
12 ilde düğmeye basıldı Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
11:04
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu’nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu'nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım?
11:00
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor Kritik uyarı geldi
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi
10:28
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
10:13
Adli tatil başladı: CHP’nin butlan davası eylül sonrasına kaldı
Adli tatil başladı: CHP'nin butlan davası eylül sonrasına kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 11:56:10. #7.12#
SON DAKİKA: Altının tahtını sallayan yatırım aracı dibi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.