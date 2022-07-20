Altınotu bitkisinin hasadı yapıldı - Son Dakika
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Altınotu bitkisinin hasadı yapıldı

20.07.2022 00:57
Altınotu bitkisinin hasadı yapıldı

Afyonkarahisar'da İl Özel İdaresince verimi düşük arazilerin ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan "Kuru Tarım Arazilerinde Gelir Getirici Ürün Yetiştiriciliği Projesi" çerçevesinde oluşturulan Ar-Ge Bahçesi'nde ekilen altınotu bitkisinin hasadı yapıldı.

Afyonkarahisar'da İl Özel İdaresince verimi düşük arazilerin ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan "Kuru Tarım Arazilerinde Gelir Getirici Ürün Yetiştiriciliği Projesi" çerçevesinde oluşturulan Ar-Ge Bahçesi'nde ekilen altınotu bitkisinin hasadı yapıldı.

Dünyada önemli bir pazar payı bulunan tıbbi aromatik bitkilerden yararlanmak, pazar payını arttırmak, aynı zamanda Afyonkarahisar'da sulama imkanı olmayan, verimi düşük, atıl vaziyette bekleyen taşlık ve yamaç arazilerin tarıma ve dolayısıyla da ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Kuru Tarım Arazilerinde Gelir Getirici Ürün Yetiştiriciliği Projesi meyvelerini vermeye başladı. Proje çerçevesinde İl Özel İdaresi tarafından Afyonkarahisar'da toprak yapısı ve sert geçen kış aylarına dayanabilecek, çiftçiye klasik tarım ürünlerine göre daha fazla gelir sağlayacak tıbbi ve aromatik bitki araştırması yapılarak 128 çeşit ürün içinden halk arasında ölmez çiçek olarak da bilinen altınotu bitkisine karar verildi.

İl Özel İdaresi tarafından ilk olarak Bayramgazi köyü Çatalçeşme Mahallesi'ndeki hazineye ait 22 bin metrekare alanda ekimi yapılan altınotu bitkisini üretmekteki amacın; çiftçilere bu bitki hakkında üretim tecrübesi kazandırmak olduğu belirtildi.

Ar-Ge Merkezinin 22 dönümlük alanındaki tıbbi ve aromatik bitkileri inceleyen Vali Yiğitbaşı, kadın işçilerle altınotu hasadı yaptı.

"Hasadın daha bereketli olmasını diliyoruz"

Afyonkarahisar'da İl Özel İdaresi'nin kırsal alanda ilk defa altınotu bitkisi ekimi yaptığını belirten Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, "İlk denemede alanda başarılı bir sonuç ortaya çıktı. Bu da çok mutluluk verici. Çünkü bu bitki için yurt dışından da ciddi talep var. Biz de hasadın daha bereketli olmasını diliyoruz. Bu bir başlangıç. İnşallah, Afyonkarahisar'da altınotu bitkisi daha da yaygınlaşır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Altınotu bitkisi kozmetik sanayinde çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Tıbbi alanda da kullanımı çok fazla. Bunun dışında baharat özelliği de bulunan bir bitki. Yemeklere verdiği lezzet çok yüksek. İnşallah altınotunun tanıtımı için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Tıbbi ve aromatik bitki üretiminde devlet desteklerinin de olduğunu dile getiren Vali Yiğitbaşı, pazarın oluşması halinde Afyonkarahisar'da altınotunun ekiminin daha da yaygınlaşabileceğini söyledi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altınotu bitkisinin hasadı yapıldı - Son Dakika

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