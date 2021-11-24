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Altınova Belediye Başkanı Oral: "Engelleri aşacağız, tuzakları bozacağız" - Son Dakika

Altınova Belediye Başkanı Oral: "Engelleri aşacağız, tuzakları bozacağız"

24.11.2021 11:21
Altınova Belediye Başkanı Oral: "Engelleri aşacağız, tuzakları bozacağız"

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Başkan Oral, esnaf ziyaretlerinde güçlü Türkiye vurgusu yaptı.

Türkiye'nin dört bir taraftan taarruz altında olduğunu ifade eden Başkan Oral, "Ülke olarak ekonomik kurtuluş savaşı yaşıyoruz. Ülkemiz için, devletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim davamız, bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Var gücümüzle mücadelemizi vereceğiz, önümüzdeki engelleri aşacağız, tuzakları bozacağız ve inşallah hedeflerimize de ulaşacağız. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"Ekonomik kurtuluş savaşını da kazanacağız"

Esnafla bir araya gelen Başkan Oral, görüş alışverişlerinde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veriyor. Toplumun her kesimiyle iç içe olduklarını ifade eden Başkan Oral, "Biz çalışmalarımızı ilçe dinamiklerimizle el ele vererek yapıyoruz" dedi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Başkan Oral, ziyaretlerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, esnafın taleplerini dinliyor. Her zaman ilçe esnafının yanında olduklarını dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Altınova Belediyesi olarak, esnafımıza da imkanlarımız çerçevesinde destek olmaya devam ediyoruz. Tüm dünyayı etkileyen salgın hepimizi olumsuz etkiledi. Ülke olarak ekonomik kurtuluş savaşı yaşıyoruz. Ama dimdik ayaktayız. Toplum olarak el ele vererek bu savaşı da Allah'ın yardımıyla kazanacağız" diye konuştu. - YALOVA

Altınova Belediye Başkanı Oral: Engelleri aşacağız, tuzakları bozacağız
Altınova Belediye Başkanı Oral: Engelleri aşacağız, tuzakları bozacağız

Metin Oral, Altınova, Yalova, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altınova Belediye Başkanı Oral: 'Engelleri aşacağız, tuzakları bozacağız' - Son Dakika Ekonomi


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