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Altınova'da çiftçilere budama eğitimi - Son Dakika

Altınova'da çiftçilere budama eğitimi

17.02.2022 11:31
Altınova'da çiftçilere budama eğitimi

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Altınova ilçesine bağlı Subaşı Beldesinde bulunan Trabzon hurması ağaçlarında meyve verimini ve kalitesini artırma ile meyve dökülmelerini önleme amaçlı uygulamalı budama eğitimi verildi.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Altınova ilçesine bağlı Subaşı Beldesinde bulunan Trabzon hurması ağaçlarında meyve verimini ve kalitesini artırma ile meyve dökülmelerini önleme amaçlı uygulamalı budama eğitimi verildi.

Programa İl Müdürü Suat Parıldar, İl Genel Meclis Üyesi Resul Çiftçi, İlçe Müdürü Mesut Ünal ve çiftçiler katıldı. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Emin Akçay ve Dr. Nesrin Aktepe Tangu'nun uygulamalı olarak gösterdiği budama eğitimine çiftçiler ve teknik personeller de tecrübe ve sorularıyla katkı sağladı. Önceki yıllarda yaşanan meyve dökülmelerinin yaşanmaması için yapılması gereken budama ve gübreleme tekniklerinin detaylı olarak aktarıldığı eğitimin verimli geçtiği bildirildi. - YALOVA

Altınova'da çiftçilere budama eğitimi
Altınova'da çiftçilere budama eğitimi

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Hisarcık, Altınova, Yalova, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altınova'da çiftçilere budama eğitimi - Son Dakika Ekonomi


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