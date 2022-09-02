Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke , Kütahya 'nın, ilçenin ve bölgenin ekonomi ve istihdamına büyük katkılar sağlayacak olan Zafer Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Altyapı Dağıtım Şebekesine ait proje ve keşiflerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmek üzere imzalandığını belirtti.

Kaynak: İHA

Arif Teke, Altıntaş, Kütahya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Altıntaş, Zafer OSB'de proje ve keşifler - Son Dakika

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