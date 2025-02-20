Altıntaş Zafer OSB'ye Doğalgaz Bağlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Altıntaş Zafer OSB'ye Doğalgaz Bağlandı

Altıntaş Zafer OSB\'ye Doğalgaz Bağlandı

Kütahya'da Altıntaş Zafer OSB'nin doğalgaz hattı tamamlandı, bölgeye doğalgaz verilmiştir.

20.02.2025 13:48
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Kütahya Altıntaş Zafer OSB dışında 9,25 kilometre, OSB içerisinde ise 14 kilometre uzunluğundaki doğalgaz hattının yapımının tamamlanarak bölgeye doğalgaz verildiği bildirildi.

Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi Musa Işın'ın başkanlığında, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Altıntaş Zafer OSB'nin altyapı çalışmaları kapsamında yapımı tamamlanan doğalgaz projeleri ele alındı. Altıntaş Zafer OSB dışında 9,25 kilometre, OSB içerisinde ise 14 kilometre uzunluğundaki doğalgaz hattının yapımı tamamlanarak bölgeye doğalgaz verildiği belirtildi. Ayrıca OSB'nin gelişimi için yürütülen projeler ve geleceğe yönelik planlamalar değerlendirildi.

Vali Musa Işın, gerçekleştirilen çalışmaların Altıntaş Zafer OSB'nin daha verimli ve etkin bir şekilde büyümesine katkı sağlayacağını ifade etti. OSB'nin sanayi yatırımları açısından cazibe merkezi haline gelmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Musa Işın, Altıntaş, Ekonomi, Enerji, Güncel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altıntaş Zafer OSB'ye Doğalgaz Bağlandı - Son Dakika

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