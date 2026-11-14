ALTSO Başkanı Tuna, 25 Metrelik Yol esnafının taleplerinin takipçisi olacak - Son Dakika
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ALTSO Başkanı Tuna, 25 Metrelik Yol esnafının taleplerinin takipçisi olacak

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ALTSO Başkanı Tuna, 25 Metrelik Yol esnafının taleplerinin takipçisi olacak
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ALTSO Başkanı Mustafa Tuna, 25 Metrelik Yol üzerindeki işletmeleri ziyaret ederek esnafın talep ve sorunlarını dinledi. Tuna, sorunların çözümü için ilgili kurumlarla temas kurup taleplerin takipçisi olacaklarını söyledi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mustafa Tuna, 25 Metrelik Yol üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinledi. Tuna, esnafın ilettiği sorunların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuna, Başkan Yardımcısı Ali Sinan Gürses ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Alanya 25 Metrelik Yol üzerindeki işletmeleri ziyaret etti. Esnafla sohbet ederek bölgedeki ticari faaliyetler hakkında bilgi alan Tuna, iş insanlarının talep, beklenti ve karşılaştıkları sorunları yerinde dinledi.Ziyaretlerde esnafın çözüm beklediği konular ele alınırken, bölgenin ticari hayatına ilişkin değerlendirmelerde de bulunuldu. Esnafın dile getirdiği sorunların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarla temas kurulacağını belirten Tuna, yerel ve ulusal düzeyde gerekli girişimlerin yapılacağını ifade etti. Göreve gelmesinin ardından esnaf ve oda üyeleriyle bir araya gelmeye önem veren Tuna, saha ziyaretlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Damlataş bölgesindeki esnafları ziyaret eden Tuna, bu kez 25 Metrelik Yol üzerindeki işletmelerle buluştu.

Tuna: "Esnafımızın taleplerinin takipçisi olacağız"

Esnaf ziyaretlerinin önemine değinen ALTSO Başkanı Mustafa Tuna, üyelerle sürekli iletişim halinde olmayı ve sorunları yerinde dinlemeyi önemsediklerini belirtti. Tuna, esnafın ilettiği talep ve sorunları ilgili mercilere taşıyarak çözüm süreçlerinin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kaynak: İHA
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